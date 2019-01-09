РИАМО - 9 янв. В первых числах этого года температура воздуха в столице была на 7,3 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице сохраняется морозная погода и в среду в городе ожидается около минус 10 градусов. Такие значения температуры недалеки от нормы и уж никак не тянут на рекорды.

«Самым холодным сегодняшний день останется в 1883 году, когда под утро температура понизилась до минус 35,4 градуса, а в целом январь в этом году оказался на 7,3 градуса ниже средних многолетних значений», - говорится в сообщении.

9 января 2005 года температура достигла плюс 5,2 градуса, что стало суточным рекордом. Наибольшее количество осадков в этот день выпало в 1976 году – 12,9 миллиметра.

В прошлом, 2018 году температура мало изменялась в течение суток, составив ночью минус 4.4 градуса, а днем – минус 3 градуса. Прошел небольшой снежок, но высота снежного покрова достигала всего 3 сантиметров.

На сегодняшний день в столице 38 сантиметров сугробов при норме 24 сантиметра. В Москве количество снега в 1,5 раза превышает норму.