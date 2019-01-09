РИАМО - 9 янв. Подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске уже был ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, мужчина скрылся с места преступления, ведется его розыск, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

В среду около 5 часов утра в Подольске обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что потерпевший оказался сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал алкоголь с ее соседом. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержания подозреваемого. Известно, что он родом из Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.