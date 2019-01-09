РИАМО - 9 янв. На территории Подмосковья в этом году планируют построить 24 школы, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«24 школы мы должны открыть в 2019 году. В рамках указов президента мы и ликвидируем вторую смену, и расшиваем самые узкие места, где большое количество жилья было построено, но социальные объекты опаздывали», - сказал Воробьев.

Он добавил, что школы в Подмосковье открывают не только 1 сентября.

«Очень приятно, что у нас реализуется большая программа по строительству новых школ, мы открываем (новые школы – ред.) не только 1 сентября, но и с нового года, в частности, четыре школы мы открываем с первого учебного дня: Балашиха, Мытищи, Пушкино, Истра», - сказал Воробьев.

В среду Воробьев осмотрел пристройку блока начальных классов к школе №3 в Истре. В рамках визита губернатор прошел по классам, заглянул в спортзал, пообщался с педагогами и учениками. Новый блок позволил полностью ликвидировать вторую смену в школе.