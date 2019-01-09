РИАМО - 9 янв. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства полицейского в Подольске, мужчина получил ножевое ранение шеи в ходе пьяной ссоры с оппонентом, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

«В среду около 5 часов утра в одной из квартир, расположенных в Подольске, обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением шеи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, предварительно установлено, что потерпевший оказался сотрудником полиции, проходившим службу в Тверской области. В квартире он находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом.

В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.