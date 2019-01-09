РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 янв. Спортсмены из подмосковных Люберец Степан Желтухин и Олег Петров завоевали бронзовые медали в первенстве Подмосковья по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва.

Соревнования прошли 8 января в Раменском. В них приняли участие свыше 200 спортсменов.

«Спортсмены Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Олег Петров и Степан Желтухин заняли третьи места на первенстве Московской области по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Благодаря этим победам ребята будут представлять Люберцы на первенстве Центрального федерального округа», – говорится в сообщении.

Администрация спортивной школы желает спортсменам и тренерам дальнейших успехов в спортивных достижениях.