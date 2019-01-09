РИАМО - 9 янв. В новом году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента 2012 года, у последних зарплату поднимут в октябре, пишет «Российская газета».

Зарплата бюджетников, о которых не шла речь в майских указах, будет проиндексирована с 1 октября 2019 года на 4,3%.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату вышеуказанным категориям работников.

Топилин добавил, что конкретный размер и сроки повышения зарплаты назвать нельзя, так как все зависит от ситуации в регионе, у каждого региона своя схема повышения.

«Но соотношение зарплаты майских категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», - отметил министр.

Он уточнил, что в целом по России в текущем году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018 году. По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4%. Но министр уверен, что рост будет несколько больше прогнозируемого.