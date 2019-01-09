РИАМО - 9 янв. Пожар произошел на балконе квартиры жилого дома на улице Дмитриевского в столице, в результате пожарные спасли одного человека и передали его медикам, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В среду в 08:26 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Дмитриевского, дом 11.

«По данному адресу происходило загорание на балконе одной из квартир на десятом этаже 12-этажного жилого дома на общей площади около 2 квадратных метров. Оперативно прибывшие пожарные из горящей квартиры спасли одного человека и передали медикам для осмотра», – говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 08:42 загорание на балконе было ликвидировано.