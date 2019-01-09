РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 янв. Хоккейную площадку залили в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, бесплатно покататься на коньках смогут все желающие, сообщил начальник территориального отдела администрации округа в микрорайоне Дубровицкий Валерия Боярко.

«В Подольске 8 января была проведена очередная заливка хоккейной площадки в поселке Дубровицы. Все 10 осветительных приборов исправны. Посещение площадки бесплатное. График работы – с 10:00 до 22:00», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в настоящее время в поселке Дубровицы завершились праздничные массовые гуляния, проходившие в рамках новогоднего проекта «Зима в Подмосковье». Сотрудники комбината по благоустройству горокруга приступили к разборке торговых павильонов.