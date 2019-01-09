РИАМО - 9 янв. Власти Москвы одобрили предоставление земельных участков на Шоссейной улице для строительства станционного комплекса метрополитена «Печатники» и объединенного здания эксплуатационного персонала, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь земельных участков составляет 5,09 гектара.

«Согласно решению ГЗК (Градостроительно-земельной комиссии города Москвы – ред.), земельные участки будут предоставлены ГУП «Московский метрополитен» в аренду. Строительство объекта будет осуществляться в рамках создания восточного участка Третьего пересадочного контура метрополитена (Большой кольцевой линии -ред.) от станции «Каширская» до станции «Карачарово», - сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В настоящее время на земельных участках расположены объекты некапитального строительства.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. На сегодняшний день пассажирам доступны станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская». Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

Схема Третьего пересадочного контура метро Москвы >>