РИАМО - 9 янв. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Королев задержали 38-летнюю уроженку Нижнекамска и 27-летнего уроженца Владикавказа, подозреваемых в распространении и хранении наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что женщина в подъезде одного из домов по улице Ленина сбыла сверток с порошкообразным веществом покупателю. По результатам химического исследования установлено, что вещество является наркотическим средством героином массой около 1 грамма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в тот же день полицейские задержали соседа подозреваемой, в рюкзаке которого обнаружили шесть пресс-пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два пакета с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является героином и марихуаной. При проведении обыска в квартире подозреваемых обнаружены и изъяты еще свертки с аналогичными наркотическими средствами. Всего в ходе мероприятия из незаконного оборота изъято более 500 граммов марихуаны и около 7 граммов героина», – отметила Петрова.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 и 20 лет соответственно.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.