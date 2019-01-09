РИАМО - 9 янв. В подмосковном Подольске убили сотрудника полиции, проходившего службу в Тверской области, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Тверской области.

«Предварительно установлено, что инцидент произошел в неслужебное время в ходе бытового конфликта в квартире знакомой погибшего», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.