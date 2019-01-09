РИАМО - 9 янв. Интерфейс обновили на портале «Наш город», он стал проще и удобнее, все проблемные темы, которые могут волновать москвичей, разделили на десять категорий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Навигацию на портале «Наш город» сделали проще и удобнее. Все проблемные темы разделили на десять основных категорий по объекту комментирования. Это «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Городская инфраструктура», «Строительство», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Поликлиники», «Госучреждения и общественные организации» и «Безопасность», - говорится в сообщении.

Каждая категория включает в себя несколько подкатегорий, в которых уже обозначены конкретные проблемы. Так в категории «Мой дом» представлено восемь подкатегорий: «Тепло- и водоснабжение», «Техническое содержание элементов дома», «Лифты и подъемные платформы», «Незаконное проживание», «Пожарные системы и электричество», «Ремонт», «Уборка и санитарное содержание», «Управление домом».

В подкатегории «Уборка и санитарное содержание», например, можно оставить жалобу на сосульки, наледь и снег, свисающие с карнизов крыш, а также сообщить о неисправном мусоропроводе или несанкционированных объявлениях, надписях и рисунках в подъезде.

«Еще одним полезным дополнением в новой версии портала «Наш город» стало дублирование некоторых проблемных тем в разных разделах. К примеру, сообщить о неубранном снеге и гололеде во дворах или общественных местах горожане могут в сразу в нескольких категориях: «Мой двор», «Моя дорога» и «Общественный транспорт» (если речь идет о нерасчищенной территории вокруг остановок или снеге и гололеде у метро)», - уточняется в материале.

Раньше пользователям было сложнее найти нужный раздел, поэтому они зачастую оставляли жалобы в схожем по тематике разделе и модераторам приходилось отклонять обращения либо переадресовывать их.

Также измененный интерфейс облегчает процесс поиска и выбора нужной темы и тем самым ускоряет процедуру отправки сообщений.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. По данным на конец года, на сайте зарегистрировались более 1,3 миллиона пользователей. С помощью электронного ресурса горожане могут контролировать своевременность и качество работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу госучреждений. Также благодаря «Нашему городу» москвичи контролируют работу метро, чистоту и порядок во дворах и городских парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, следят за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.

На портале действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями по разным темам следят разные органы исполнительной власти. Они отвечают за устранение конкретных нарушений. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней. Работа по созданию доступного пользователю классификатора продолжится в этом году.