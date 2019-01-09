РИАМО - 9 янв. С начала января в столице выпало более 17 миллиметров осадков, что составляет около 40% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Всего 17,5 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра. Это 40%», - сказал Цыганков.

Он отметил, что также в Москве количество снега в 1,5 раза превышает норму.

«Сейчас у нас 38 сантиметров снега при норме 24 сантиметра», - пояснил синоптик.