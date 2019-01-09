РИАМО - 9 янв. Для Московского планетария разработали мобильное приложение, с помощью которого можно будет изучить афишу, приобрести билеты и узнать информацию об экспонатах, приложение станет доступным для скачивания в начале марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мобильное приложение разработали для Московского планетария. В настоящее время его тестируют. Приложение будет доступно для скачивания на русском и английском языках в магазинах Android и iOS уже в начале марта. С его помощью горожане и туристы смогут спланировать свой визит в музей: изучить расписание выставок, лекций и кинопоказов, приобрести билет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Московского планетария отметили, что 5 ноября старейшему в России и одному из самых больших в мире планетариев исполнится 90 лет.

«По случаю юбилея главный звездный дом страны подготовил для любителей астрономии мобильное приложение. Пользователи сервиса будут первыми узнавать об актуальных астрономических событиях и мероприятиях, которые проводят для детей и взрослых наши астрономы, а также совершать самостоятельные путешествия по космической экспозиции музея», — сказали в пресс-службе планетария.

Кроме онлайн-кассы и афиши, в приложении будут доступны дополнительные функции: навигация по музею, календарь астрономических событий и виртуальная библиотека. Их выбрали путем народного голосования сами москвичи на портале «Активный гражданин».

В онлайн-библиотеке пользователи найдут более сотни бесплатных научно-познавательных лекций и статей о космосе. Когда начнется самый зрелищный звездопад года или самое продолжительное лунное затмение за последние несколько лет, расскажет календарь астрономических событий.

С помощью навигатора гости планетария смогут самостоятельно знакомиться с экспозицией музея, выбирать маршруты, получать расширенную информацию об уникальных экспонатах московской обсерватории. Среди них, например, образцы метеоритов — от огромных камней весом больше тонны до знаменитого челябинского метеорита, а также коллекция рельефных глобусов, созданных в СССР, старые телескопы, проекторы и многое другое.

Московский планетарий открылся в 1929 году. Его уникальное здание, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, является памятником эпохи конструктивизма. Главная гордость творения советских архитекторов — гигантский купол диаметром 25 метров. Под ним гости могут увидеть макеты планет и созвездий Солнечной системы, послушать лекции и посмотреть фильмы о выдающихся ученых-астрономах. Здесь установлено новейшее оборудование, которое помогает понаблюдать за звездами, а также есть уникальное наглядное пособие — проектор звездного неба, позволяющий увидеть планеты Солнечной системы без телескопа.

Ежедневно Московский планетарий принимает до 3,5 тысяч человек, а в год главный звездный дом страны посещают более миллиона человек.