РИАМО - 9 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в среду утром задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В международном аэропорту «Домодедово» четыре рейса задержали, еще 12 отменили. В аэропорту «Шереметьево» семь рейсов задерживаются. Во «Внукове» задержали шесть рейсов.

В подмосковном «Жуковском», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, задержек нет. Один рейс отменен.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.