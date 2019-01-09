РИАМО - 9 янв. В Москве стартовала масштабная реставрация в семи корпусах ГКБ имени И.В. Давыдовского, строения Яузской больницы были возведены в XVIII–XX веках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Началась масштабная реставрация семи корпусов, ограды и ворот парадного входа городской клинической больницы (ГКБ) №23 имени И.В. Давыдовского. Она известна также как Яузская больница. Учреждение было основано в 1878 году», - говорится в сообщении.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что Яузская больница – одна из старейших столичных клиник, которая занимает территорию порядка трех гектаров. Сейчас в состав медорганизации входит 15 корпусов, часть из которых — это объекты культурного наследия.

«В проекте реставрации была учтена историческая уникальность этих строений, а также необходимость приспособить их под современные нужды больницы. Завершить комплекс работ планируется к 2020 году», - сказал Емельянов.

Некоторые корпуса ранее входили в усадебный ансамбль рода Баташевых. Его построили по приказу Ивана Баташева, купца и владельца выксунских чугунных и тульских самоварных заводов. Историки предполагают, что работы проводил крепостной архитектор Михаил Кисельников. Проект создали Родион Казаков, автор проекта церкви Варвары Великомученицы на улице Варварке, и француз Шарль де Вальи.

«Усадьба, построенная в 1796–1802 годах, является образцом русского классицизма, для которого характерны строгость, лаконичность, симметричная планировка, сдержанный декор, пропорции и формы, близкие к античной архитектуре. Так, главный дом, где сейчас расположен главный корпус больницы, представляет собой трехэтажное здание с фронтоном и шестью колоннами. По бокам к нему примыкают флигели. Чугунную решетку на парадных воротах, напоминающую ограду Летнего сада в Петербурге, а также львов на пилонах ворот, отлили на баташевских заводах», - добавил глава Мосгорнаследия.

На этой территории расположены два архитектурных памятника. Первый - это усадебный комплекс Баташева, а второй - ансамбль Яузской городской больницы.

«Сейчас специалисты восстанавливают ограду и ворота парадного входа XVIII века, а также семь из восьми исторических корпусов больницы. В следующем году планируется начать реставрацию главного дома, возведенного в конце XVIII - начале XIX столетия (строение 1). Любые ремонтные или реставрационные работы на этих объектах можно проводить только под контролем департамента культурного наследия и после согласования с ним. Строения усадебного комплекса запрещено сносить, а их исторический облик нельзя нарушать», - уточняется в материале.

Проект реставрации семи корпусов ГКБ №23 имени И.В. Давыдовского, ограды и ворот парадного входа разрабатывался в 2017–2018 годах. Он прошел историко-культурную экспертизу и был согласован Мосгорнаследием.

«Цель восстановительных работ - не только привести в порядок фасады и интерьеры исторических зданий, но и превратить их в удобные, современные и оснащенные новым оборудованием больничные корпуса. После реставрации там появятся новые отделения, например кардиохирургии и офтальмологии, операционные для малоинвазивных вмешательств, а также дополнительные ангиографические операционные - они оснащены специальными рентгеновскими аппаратами для исследований сосудов», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что в главном корпусе оборудуют отделения абдоминальной и торакальной хирургии, гинекологическое отделение, а также отделение реанимации и анестезиологии.

Он также уточнил, что больница продолжает принимать пациентов, а восстановительные работы ведутся строго в отведенное время, чтобы не нарушать покой больных, которые находятся в других корпусах.

ГКБ имени И.В. Давыдовского — многопрофильная клиника, рассчитанная на 485 коек. Более 85% случаев госпитализации происходит по экстренным показаниям. Кроме того, на базе больницы проводится отработка логистики и применения новейших медицинских технологий при создании и развитии инфарктной и инсультной сетей Москвы. Здесь оказывают помощь больным с острым инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения, проводятся уникальные операции по нарушениям ритма сердца.

Кроме того, на базе ГКБ работает центр персонализированной медицины, где специалисты персонально подбирают лекарства для тяжелобольных пациентов. Врачи Яузской больницы выполняют симультанные операции, в том числе и пациентам старше 80 лет. Во время вмешательства устраняют несколько патологий, например органов грудной клетки или брюшной полости и атеросклероз коронарных артерий.