РИАМО - 9 янв. В столице 14 января откроют движение по двум новым выделенным полосам для общественного транспорта, одну запустят на Калужском шоссе, вторая появится на Минской улице от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы в оба направления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Выделенные полосы запустят на Калужском шоссе и Минской улице с 14 января. Сейчас общественный транспорт на этих магистралях следует по тем же полосам, что и автомобили», - говорится в сообщении.

«Выделенка» на Калужском шоссе протянется от дома 14, строения 2, до выезда из деревни Городище в оба направления. Протяженность участка - 6,7 километра. По нему будут курсировать автобусы 35 маршрутов, в том числе пригородных (смежных). Ежедневный пассажиропоток там превышает 89 тысяч человек.

«Выделенная полоса на Минской улице пройдет от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы (полоса прерывается только на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана). В обратном направлении она протянется от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта (с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана)», - добавляется в материале.

Протяженность «выделенки» составит около 3,5 километров. По полосе для общественного транспорта смогут ездить автобусы 12 маршрутов и троллейбусы двух маршрутов. В сутки ими пользуются более 75 тысяч пассажиров.

«Выделенные полосы вводятся на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, в число которых входят и Минская улица, и Калужское шоссе. Запуск выделенных полос позволит наземному транспорту поехать здесь быстрее, а пассажирам — сэкономить время в пути и время ожидания на остановке. Таким образом, пассажиры смогут более точно планировать продолжительность поездки», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме того, в Москве постоянно появляются выделенные полосы. Так, в конце сентября прошлого года запустили движение по «выделенке» на участке Дмитровского шоссе. Она проходит в обоих направлениях от МКАД до въезда в 4-й микрорайон района Северный. В начале октября полосы для общественного транспорта появились еще на двух улицах — участке шоссе Энтузиастов и Свободном проспекте.

А в ноябре этого года в Москве заработала первая двойная выделенная полоса — у Политехнического музея на Лубянке. Это участок с самым интенсивным движением наземного транспорта в центре столицы. Здесь проходит 18 автобусных маршрутов.

В начале декабря «выделенки» запустили на Кутузовском шоссе, 2-й улице Машиностроения, улице Верхние Поля и Волгоградском проспекте. Общая протяженность новых полос для общественного транспорта составила 2,42 километра.

На сегодняшний день в Москве действует более 323 километров выделенных полос.