РИАМО - 9 янв. В среду в Москве и Подмосковье ожидается мороз до минус 14 градусов, при этом погода будет облачной, местами возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Со стороны Казахстана усилится влияние антициклона. При облачной погоде местами покружит небольшой снежок. Максимальная температура в Москве от минус 11 до минус 9 градусов, по области - от минус 14 до минус 9 градусов», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отметили, что колебания атмосферного давления на фоне умеренных морозов могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких. В группе риска - гипертоники, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца. Плохое самочувствие может быть вызвано также скачками артериального давления.

Влажная и прохладная погода может вызвать обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Зима - не самый благоприятный период для метеочувствительных людей с большинством хронических заболеваний, заключается на сайте.