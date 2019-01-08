РИАМО - 8 янв. Новые электрические мотоциклы появятся в Московской военной автоинспекции в текущем году, первые из них поступят в эксплуатацию уже в апреле, сообщает во вторник ТАСС.

Издание ссылается на источник в министерстве обороны РФ.

«В апреле 2019 года на подконтрольную эксплуатацию в военную автоинспекцию (ВАИ) города Москвы будут поставлены четыре электрических мотоцикла ИЖ «Пульсар» производства АО «Концерн Калашников», еще 16 мотоциклов будут закуплены и поставлены в подразделения ВАИ до конца 2019 года», – говорится в сообщении.

Новый вид транспорта повысит эффективность работы автоинспекции. Так, благодаря электромотоциклам сотрудники смогут оперативнее приезжать на место ДТП, контролировать, как соблюдает правила дорожного движения военный автотранспорт.