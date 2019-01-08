РИАМО - 8 янв. На северо-востоке столицы частично ограничат движение на нескольких улицах с 9 января до 30 апреля в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: улица Искры от дома 13, корпуса 1 до дома 1. Особенности: поэтапное занятие одной полосы частично. Участок 2: Радужная улица от улицы Летчика Бабушкина до Енисейской улицы. Особенности: поэтапное занятие одной полосы с обустройством временных уширений. Период: с 9 января по 30 апреля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничат движение на участке Енисейской улицы в районе дома 10, здесь перекроют одну полосу с 7 марта по 30 апреля. В этот же период будет ограничено движение транспорта на одной полосе Радужной улицы в районе дома 3, корпуса 1 по Енисейской улице.

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