РИАМО - 8 янв. В один из магазинов на северо-востоке столицы ворвался мужчина и беспричинно избил сотрудников, он нанес им удары по голове, после чего пострадавшим понадобилась медицинская помощь, подозреваемого задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на Дмитровском шоссе происходит драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, войдя в продуктовый магазин, беспричинно начал наносить сотрудникам магазина удары по голове», – говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в одно из столичных медицинских учреждений. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 35-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.