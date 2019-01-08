РИАМО - 8 янв. На юго-востоке столицы на Угрешской улице с 9 января по 30 апреля частично ограничат движение транспорта, изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Угрешская улица от дома 3, строения 1 до дома 14, строения 1. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений. Период: с 9 января по 30 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в этот период частично перекроют участок Угрешской улицы в районе дома 33, строения 26. Здесь ограничат движение по одной полосе.