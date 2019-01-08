РИАМО - 8 янв. На западе столицы по улице Нежинская неизвестный обокрал частный дом на более чем 1 миллион рублей, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

С заявлением о краже обратился безработный мужчина 1972 года рождения. Хозяйка дома в настоящее время отсутствует в России.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 11:30 5 января до 11:30 7 января неизвестный, разбив стекло окна на 2-м этаже, проник в коттедж, откуда совершил кражу личных вещей, принадлежащих хозяйке», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб превысил 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», заключил сотрудник пресс-службы.