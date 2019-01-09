РИАМО – 9 янв. Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России, диапазон ставок базового тарифа отныне составляет от 2,7 тысячи рублей до 4,9 тысячи рублей.

Центральный банк РФ в конце ноября 2018 года утвердил предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Самый высокий коэффициент установлен для начинающих и молодых водителей – 1,87. Наименьшая граница тарифного коридора установлена для автомобилистов, возраст которых превышает 59 лет, а стаж вождения более трех лет. Она составляет – 0,93.

Изменения тарифов в ОСАГО поделят водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо четырех, как это было раньше.