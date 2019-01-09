РИАМО - 9 янв. Участок Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» в среду откроется после проведения работ по модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская» вновь откроются для пассажиров в среду в 5:30 утра.

В период с 6 по 8 января здесь проводились работы по модернизации. Она была необходима для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.