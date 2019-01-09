РИАМО – 9 янв. Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улицах Москвы с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей вступил в силу.

В конце декабря 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, вносящий изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Размер штрафа, который прежде был равен 2,5 тысячам рублей, возрос вдвое. Погашать штраф за неоплату парковки необходимо в течение 60 дней с момента его вступления в законную силу.

С 15 декабря прошлого года на ряде центральных улиц столицы максимальный тариф на парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.

С введением новых тарифов власти рассчитывают освободить 15-20% парковочных мест в центре города.