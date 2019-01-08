РИАМО - 8 янв. В центре столицы на Охотном ряду произошло короткое замыкание на фестивальной площадке, после которого она была обесточена, сообщает во вторник РИА Новости.
«Короткое замыкание кабеля произошло на фестивальной площадке у гостиницы «Москва» в центре столицы, в результате вся площадка обесточена», – говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, инцидент произошел недалеко от строения по адресу: улица Охотный ряд, дом 2.
Все было потушено еще до прибытия пожарных. В результате инцидента пострадавших нет. На месте задействованы электрики.
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