РИАМО - 8 янв. На западе столицы на некоторых улицах в поселке Толстопальцево ограничат движение транспорта в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Период: с 10 января по 30 апреля круглосуточно. Участок 1: Кленовая улица от улицы Радиомаяк до дома 27 по Центральной улице. Участок 2: Центральная улица от дома 27 до дома 1. Участок 3: улица Чехова от пересечения с Кленовой улицей до дома 55», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в этот период ограничат движение в Местном проезде в районе Тупиковой улицы. На всех участках будут поэтапно перекрывать проезжую часть.