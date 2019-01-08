РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров во вторник вечером, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:26 в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина до поворота на улицу Подольских Курсантов с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения – 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Высотной, Клемента Готвальда, Симферопольской и других.