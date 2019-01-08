РИАМО - 8 янв. На юге столицы в Борисовском проезде неизвестный ранил в грудь ножом мужчину, пострадавший госпитализирован, ведется проверка, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о драке поступило по адресу: Борисовский проезд, дом 24, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен гражданин 1989 года рождения, неработающий, который нарядом скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом – ранение груди справа – госпитализирован в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

Со слов пострадавшего, ножевое ранение ему причинил неизвестный, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».