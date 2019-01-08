РИАМО - 8 янв. В подмосковных Химках завершился открытый чемпионат округа по быстрым шахматам и блицу, по итогам соревнований лучшим стал местный житель Владимир Батхин, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участие в соревнованиях приняли более 20 спортсменов из городов Подмосковья, Москвы и Ярославской области. Соревнования прошли при поддержке управления физической культуры, спорта и молодежной политики, Центра дополнительного образования «Виктория» и Федерации шахмат городского округа», – говорится в сообщении.

В итоге лучшим стал житель муниципалитета Владимир Батхин, второй результат показал представитель ярославского Углича Владимир Морин, замкнул призовую тройку Ильдар Хайрутдинов.

Соревнования по блицу прошли в девять сдвоенных туров. Здесь гость из Углича Владимир Морин реабилитировался за неудачу в быстрых шахматах и занял первое место. А хозяева турнира Андрей Пасынков и Владимир Бахтин показали второй и третий результат соответственно.

Ветеран Сергей Гусейнов был отмечен специальным призом от организаторов, такую же награду вручили Ирине Жаворонковой.

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