РИАМО – 8 янв. В подмосковной Электростали мужчина и женщина задохнулись в автомобиле, запертом в одном из гаражей, сообщается на сайте телеканала «360».

«Мужчина находился на водительском сидении, его спутница – на переднем пассажирском. Признаков насильственной смерти следователи на телах не нашли», – отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По факту обнаружения тел начата доследственная проверка.

«Другой собеседник «360» отметил, что мужчина и девушка уснули в машине, после чего задохнулись», – заключается в материале.

Сотрудники онкоцентра имени Блохина рассказали о найденных в холодильной камере телах>>