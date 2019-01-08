РИАМО – 8 янв. В подмосковной Электростали мужчина и женщина задохнулись в автомобиле, запертом в одном из гаражей, сообщается на сайте телеканала «360».
«Мужчина находился на водительском сидении, его спутница – на переднем пассажирском. Признаков насильственной смерти следователи на телах не нашли», – отмечается в сообщении.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
По факту обнаружения тел начата доследственная проверка.
«Другой собеседник «360» отметил, что мужчина и девушка уснули в машине, после чего задохнулись», – заключается в материале.
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