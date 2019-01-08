РИАМО - 8 янв. В городском округе Шаховская загорелся частный дом, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восьмого января в 16:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, деревня Лобаново, дом 74», – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлечено две единицы техники, а также семь человек.