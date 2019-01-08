РИАМО - 8 янв. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, сообщил главный тренер команды Олег Кононов.

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок <…>. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы», – сказал Кононов в интервью, размещенном на официальном сайте клуба.

«Спартак» также покинули болгарский футболист, полузащитник Ивелин Попов и хавбек Александр Самедов.

Ранее столичный футбольный клуб «Спартак» сообщал, что планирует расстаться с шестью футболистами во время зимнего трансферного окна. В числе игроков, которые могут покинуть команду, Роман Еременко, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев. Однако защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти опроверг информацию об уходе из клуба.

В среду «Спартак» отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый подготовительный сбор, который продлится до 16 января. В распоряжении главного тренера Кононова будет 26 игроков.

Московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым>>