РИАМО - 8 янв. Болгарский футболист, полузащитник Ивелин Попов сообщил, что больше не играет за московский клуб «Спартак», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, пишет во вторник РИА Новости.

«Во вторник болгарские СМИ сообщили об уходе 31-летнего футболиста из «Спартака» по обоюдному согласию сторон. Попов перешел в «Спартак» в 2015 году из краснодарской «Кубани». Весной 2018 года он выступал на правах аренды за казанский «Рубин». Его контракт с «красно-белыми» был рассчитан до конца сезона 2018–2019 годов», – говорится в сообщении.

По словам самого футболиста, в течение 10 дней он примет окончательное решение, где продолжать карьеру.

«Я больше не игрок «Спартака». По поводу моего будущего могу сказать, что у меня есть грандиозное предложение из Китая, но не думаю, что поеду в Азию, тем более в один из низших дивизионов. Не секрет, что во мне заинтересованы три клуба из России, и я прекрасно себя чувствую в чемпионате России», – заявил Попов.

Полузащитник отметил, что очень благодарен всем сотрудникам «Спартака». По его словам, это честные и серьезные люди, которым он искренне желает успехов. Футболист также подчеркнул, что они остаются друзьями.

Ранее хавбек Александр Самедов и «Спартак» расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Столичный футбольный клуб «Спартак» сообщал, что планирует расстаться с шестью футболистами во время зимнего трансферного окна. В числе игроков, которые могут покинуть команду, Роман Еременко, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев. Однако защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти опроверг информацию об уходе из клуба.