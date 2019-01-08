РИАМО - 8 янв. Организаторы мультимедийного парка «Россия — моя история» намерены провести служебную проверку по факту того, что некоторые даты на большом стенде экспозиции оказались заклеены после реконструкции, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы проекта.

«Мы открылись после реконструкции недавно. Действительно оказалось странно, что эти даты (гибель подлодки «Курск», захват заложников в «Норд-Осте» – ред.) заклеены, ведь в наших экспозициях все эти темы широко освещаются. Есть стенды, которые рассказывают о борьбе с терроризмом за 20 лет. Планируется инициировать служебную проверку», – сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в павильоне, где располагается мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», на большой таблице на стене оказались заклеены даты гибели подлодки «Курск», захваты заложников в «Норд-Осте» и Беслане, а также вооруженного конфликта в Грузии.

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