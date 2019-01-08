РИАМО - 8 янв. Чаще всего в России в прошлом году фальшивомонетчики подделывали банкноты номиналом 5 тысяч рублей, сообщает во вторник ТАСС.

Издание ссылается на источник в министерстве внутренних дел РФ.

«По данным ведомства, основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году были купюры номиналом 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

При этом всего в прошлом году из оборота полицейские изъяли почти 30 тысяч поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков.

«Наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях», – уточняется в материале.