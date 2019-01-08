РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В подмосковном Подольске продолжают проводить областную акцию #1щелчокСпасаетЖизнь по использованию ремней безопасности в машинах, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В Подольске продолжается областная акция #1щелчокСпасаетЖизнь, направленная на соблюдение правил безопасности и призывающая обязательно использовать при движении в автотранспорте пассивные средства защиты – ремни безопасности и детские удерживающие устройства», – говорится в сообщении.

Несмотря на огромное количество информации о пользе ремней безопасности, в России до сих пор 27% водителей и 22% пассажиров на переднем сиденье автомобилей ими не пользуются. Еще хуже ситуация с пассажирами сзади – там 74% пассажиров не используют ремень.

«Существуют многочисленные данные автоисследований, которые показывают, что вероятность смерти у человека, вылетевшего в случае ДТП через лобовое стекло, без использования ремня безопасности, выше в 10 раз, чем у человека, оставшегося в салоне. Берегите себя и своих близких! Не пренебрегайте установленными правилами», – заключается в материале.