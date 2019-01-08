РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 янв. Коммунальщики в Королеве очистили крыши более 500 домов от сосулек и наледи на минувшей неделе, сообщил в своем аккаунте в Instagram первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко.

Крыши очищали сотрудники управляющих компаний.

«Только за прошедшую неделю были очищены кровли более 500 многоквартирных домов. Работа в данном направлении ведется на постоянной основе», – написал Даниленко.

Сообщить о плохой уборке снега и сосулек можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.