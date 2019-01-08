РИАМО – 8 янв. В Москве действуют несколько бесплатных образовательных проектов, которые призваны помочь молодому поколению открыть собственное дело, так, в прошлом году в городе стартовал проект «Бизнес-уикенды», к которому присоединились 12 тысяч юных москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В прошлом году мы запустили несколько бесплатных образовательных проектов, которые помогают открыть свое дело. В октябре стартовали «Бизнес-уикенды». 4 тысячи школьников и 8 тысяч студентов учились запускать, развивать и продавать стартапы», – написал мэр.

Кроме того, по его словам, на ВДНХ проходили «Деловые субботы» для подростков и родителей, которые смогли повысить финграмотность и узнать особенности ведения бизнеса в мегаполисе.

Мэр уточнил, что бесплатные занятия для начинающих бизнесменов ведет и образовательный комплекс Техноград.

«Следите за курсами в этом году», – призвал мэр столицы.