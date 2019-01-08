РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с нижегородским ХК «Торпедо» на домашней ледовой арене 23 января, сообщается на сайте команды.

По данным календаря матчей, опубликованном на сайте, в Подольске 23 января пройдет матч между местным хоккейным клубом «Витязь» и представителями команды «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч начнется в 19:30 и будет проходить в Ледовом дворце «Витязь» по адресу: улица Кирова, дом 63А.