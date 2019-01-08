РИАМО - 8 янв. Огнеборцы ликвидировали возгорание в металлическом ангаре в деревне Яковлево новой Москвы, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Пожар произошел в деревне Яковлево на улице Школьной. Здесь загорелся одноэтажный металлический ангар на общей площади около 150 квадратных метров.
«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 16:25 загорание ликвидировано», – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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