РИАМО – 8 янв. В мультимедийном комплексе «Россия – моя история» на одном из баннеров посетители заметили, что несколько дат, связанных с трагическими событиями в России, оказались заклеены, пишет во вторник газета «Московский комсомолец».

«В павильоне истории России на ВДНХ на большой таблице на стене оказались заклеенными несколько дат, сообщил один из посетителей», – отмечается в материале.

По данным издания, заклеенными были трагические события – гибель подлодки «Курск», захваты заложников в «Норд-Осте» и Беслане, а также вооруженный конфликт с Грузией в 2008 году. Всего зачеркнули четыре события.

«Один из пользователей сети подчеркнул, что в магазине тут же можно приобрести уменьшенную копию таблицы, но с указанием всех дат», – дополняется в сообщении.

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