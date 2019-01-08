РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Пожарные потушили возгорание в частном доме в поселении Малаховка подмосковных Люберец, при пожаре пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Восьмого января в 5:23 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Тургенева.

«В 13:01 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства для тушения пожара – шесть единиц техники, 22 человека.