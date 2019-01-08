РИАМО - 8 янв. В деревне Яковлево новой Москвы произошел пожар в металлическом ангаре на площади около 150 квадратных метров, спасатели борются с возгоранием, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Восьмого января 15:32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Москва, деревня Яковлево», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, здесь происходило загорание отдельно стоящего одноэтажного металлического ангара на общей площади около 150 квадратных метров.

В 16:14 загорание было локализовано.