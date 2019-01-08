РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. В Подольске управляющая компания «МУЖРП №1» планирует потратить около 10 миллионов рублей на уборку придомовой территории многоквартирных домов в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №1 Подольска («МУЖРП №1») опубликовало закупку на оказание услуг по комплексной уборке придомовой территории и общедомового имущества собственников помещений жилых многоквартирных домов, находящихся в его управлении. Начальная (максимальная) цена – 9 978 166 ,71 рублей. Исполнитель определится по итогам аукциона в электронной форме 9 января.

Как отмечается в техзадании, оказывать услуги необходимо будет после подписания договора и в срок до 31 декабря 2019 года.

В перечень работ входит посыпка песком во время гололеда, подметание территории, покос травяного покрова, межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью, очистка урн и многое другое. Убирать территории нужно будет по 26 адресам, в том числе по улицам Рабочая, Ульяновых, Барамзиной, Мраморная и других.