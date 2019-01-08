РИАМО - 8 янв. На северо-западе столицы задержали мужчину за оказание физического сопротивления полицейским, ранее хулиган грубо нарушал общественный порядок, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что инцидент произошел вечером 7 января на Новокуркинском шоссе.

«Двое мужчин грубо нарушали общественный порядок, сотрудники полиции пресекали данное правонарушение. Один из злоумышленников оказал активное физическое сопротивление», – сказал собеседник агентства.



Он добавил, что хулиганы были задержаны и доставлены в отдел полиции.

«Собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – резюмировал сотрудник пресс-службы.