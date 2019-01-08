РИАМО – 8 янв. В аэропорту «Домодедово» во вторник пассажиры провели порядка получаса в рукаве перед самолетом, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщил один из клиентов авиакомпании Gulf Air, спустя 30 минут людей отправили обратно в здание аэропорта, а рейс отменили.

«С пассажирами представители компании Gulf Air не связались», – отмечается в сообщении.

По данным сайта аэропорта «Домодедово», во вторник отменены рейсы Gulf Air GF 013 до Бахрейна и рейс RU 239 авиакомпании Air Bridge Cargo до Гонконга.

Официальных комментариев от пресс-службы воздушной гавани на данный момент нет.

Въезд автомобиля каршеринга в КПП в аэропорту «Домодедово». ВИДЕО>>