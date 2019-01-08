РИАМО – 8 янв. За время новогодних каникул в столице в праздничных гуляньях приняли участие более 10 миллионов человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Время подводить итоги праздников. С 31 декабря по 7 января новогодние гулянья в Москве посетили 10,6 миллиона человек», – написал Собянин.

Он уточнил, что больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.

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