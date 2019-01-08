РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В подмосковных Люберцах 20 января пройдет турнир по тайскому боксу, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Двадцатого января во дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоится турнир по тайскому боксу. Возрастная категория - от 6 до 40 лет», - сказал Ружицкий.

С 8:00 до 9:30 пройдет взвешивание. С 9:30 до 11:00 состоится жеребьевка. Торжественное открытие начнется в 11:30. В 12:00 начнутся соревнования.